Турецкая ассоциация молодых бизнесменов призывает своих граждан инвестировать в Кыргызстан

Представительство ассоциации открылось в Бишкеке
Турецкая ассоциация молодых бизнесменов (TÜGİAD) встретилась с кыргызстанскими чиновниками, изучила инвестиционные сферы страны и открыла представительство в Кыргызстане. Об этом сообщает турецкое информагентство SuperHaber.
Как стало известно, делегация во главе с председателем Совета директоров TÜGİAD Нилюфер Чевикель встретилась с представителями КР и провела двусторонние деловые встречи. Чевикель ознакомилась с инвестиционными возможностями страны. Также в Бишкеке она встретилась с представителями энергетического, текстильного и строительного секторов.
После трехдневного визита в Бишкек Нилюфер Чевикель объяснила важность географического положения Кыргызстана и назвала приоритетные сферы для инвестиций. Она также посоветовала турецким предпринимателям поспешить инвестировать в Кыргызстан.
— Кыргызстан развивается, но в сфере производства сильно отстает от Турции, — сказала она. — Турецким предпринимателям необходимо оценить эти возможности, прежде чем рынок заполнится. Через год-два инвестировать сюда будет сложно. Турецкие компании должны присутствовать в Кыргызстане как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения торговли, поскольку компании, которые делают свои первые инвестиции и создают новые предприятия сейчас, через несколько лет станут более авторитетными и сильными. В число других инвестиционных сфер входит горнодобывающая промышленность, текстиль, сельское хозяйство и животноводство. В Кыргызстане очень серьезные запасы золотых минералов. Однако есть и другие полезные ископаемые. Горнодобывающий сектор имеет много больших преимуществ. Сельское хозяйство и животноводство - также сферы с высоким потенциалом.
Отмечается, что представительство возглавил Джемал Эрсой. Общее количество представительств TÜGİAD, открытых по всему миру, возросло до 13. Представительства ассоциации служат мостом между предпринимателями и странами.
Источник: vesti.kg
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