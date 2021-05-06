ГНС за 4 месяца собрала 29,7 млрд сомов налогов

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налогов собрано больше на 7 млрд 864,6 млн сомов, или темп роста составил 135,9%.

Государственная налоговая служба (ГНС) КР за январь-апрель 2021 года собрала 29 млрд 781,6 млн сомов налогов и платежей. Установленный план выполнен на 106,9 %, или перевыполнен на 1 млрд 923,7 млн сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налогов собрано больше на 7 млрд 864,6 млн сомов, или темп роста составил 135,9%.

При этом в республиканский бюджет собрано 23 млрд 641,2 млн сомов, план выполнен на 105,6 %, или перевыполнен на 1 млрд 261,2 млн сомов. По сравнению с тем же периодом 2020 года сборы увеличились на 6 млрд 421 млн сомов (темп роста 137,3 %).

Поступления налогов в местный бюджет составили 6 млрд 140,4 млн сомов, план выполнен на 112,1 %, или перевыполнен на 662,5 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года собрано больше на 1 млрд 443,6 млн сомов (темп роста 130,7%).