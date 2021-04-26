Сравнение тарифов на электричество для населения с предлагаемыми и разница в счетах на оплату

По состоянию на февраль 2021 года в распределительных компаниях всего по республике насчитывается 1 млн 366 тыс. 878 бытовых абонентов.

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики и промышленности КР предоставило сравнение действующих тарифов на электрическую энергию для населения с предлагаемыми и разница в счетах на оплату.

По состоянию на февраль 2021 года в распределительных компаниях всего по республике насчитывается 1 млн 366 тыс. 878 бытовых абонентов.

В их числе 187 тыс. 526 абонентов (14% от всех бытовых абонентов) проживают в тяжелых, неблагоприятных природно-климатических условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах. Для потребителей данной категории предлагается отменить установленную норму потребления электрической энергии в объеме 1000 (700) кВтч в месяц и установить единый тариф в размере 104 тыйын за 1 кВтч.

Для 110 518 семей (8% от всех бытовых абонентов) получателей государственных пособий по малообеспеченности «Үй-бүлөгө көмөк», предлагается отменить установленную норму потребления электрической энергии в объеме 700 кВтч в месяц и установить единый тариф в размере 74 тыйын за 1 кВтч.

Для остальной части населения тариф на электрическую энергию предлагается установить в размере 148 тыйын за 1 кВтч. При этом, как временную меру предлагается в период ОЗП при потреблении электрической энергии свыше 1000 кВтч в месяц установить тариф 229,6 тыйын за 1 кВтч.

Согласно расчетам, дополнительные расходы бытовых потребителей (за исключением получателей вышеуказанных пособий и жителей высокогорья) на оплату счетов за электрическую энергию составят:

Расчет 1. При потреблении до 1000 кВтч в месяц:

По действующим тарифам:

700 кВтч * 77 тыйын = 539 сом;

300 кВтч * 216 тыйын = 648 сом;

Итого: 539 сом + 648 сом = 1 187 сом в месяц.

По предлагаемому тарифу 148 тыйын за 1 кВтч:

1000 кВтч * 148 тыйын = 1 480 сом в месяц.

Разница составит: 1 480 сом – 1 187 сом = 293 сом в месяц или 10 сом в день.

Расчет 2. При потреблении до 1500 кВтч в месяц:

По действующим тарифам:

700 кВтч * 77 тыйын = 539 сом;

800 кВтч * 216 тыйын = 1 728 сом;

Итого: 539 сом + 1 728 сом = 2 267 сом в месяц.

По предлагаемому тарифу 148 тыйын за 1 кВтч:

1000 кВтч * 148 тыйын = 1 480 сом;

ОЗП: 500 кВтч * 229,6 тыйын = 1 148 сом;

Итого: 1 480 сом + 1 148 сом = 2 628 сом в месяц.

Разница составит: 2 628 сом – 2 267 сом = 361 сом в месяц или 12 сом в день.

Расчет 3. При потреблении до 2000 кВтч в месяц:

По действующим тарифам:

700 кВтч * 77 тыйын = 539 сом;

1300 кВтч * 216 тыйын = 2 808 сом;

Итого: 539 сом + 2 808 сом = 3 347 сом в месяц.

По предлагаемому тарифу 148 тыйын за 1 кВтч:

1000 кВтч * 148 тыйын = 1 480 сом;

ОЗП: 1000 кВтч * 229,6 тыйын = 2 296 сом;

Итого: 1 480 сом + 2 296 сом = 3 776 сом в месяц.

Разница составит: 3 776 сом – 3 347 сом = 429 сом в месяц или 14 сом в день.

Источник: Кабар