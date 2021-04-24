Госдолг Кыргызстана составил более 4,9 млрд долларов США

85,1 % составляет государственный внешний долг: 4 млрд 212,41 млн долларов США (357 млрд 001,92 млн сом);

По состоянию на 28 февраля 2021 года размер государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил 4 млрд 948,57 млн долларов США (419 млрд 391,28 млн сом), сообщает Министерство экономики и финансов.

По данным ведомства, из них:

- 85,1 % составляет государственный внешний долг: 4 млрд 212,41 млн долларов США (357 млрд 001,92 млн сом);

- 14,9 % составляет государственный внутренний долг: 736,16 млн долларов США (62 389,36 млн сом).