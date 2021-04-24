Госдолг Кыргызстана составил более 4,9 млрд долларов США

85,1 % составляет государственный внешний долг: 4 млрд 212,41 млн долларов США (357 млрд 001,92 млн сом);
По состоянию на 28 февраля 2021 года размер государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил 4 млрд 948,57 млн долларов США (419 млрд 391,28 млн сом), сообщает Министерство экономики и финансов.
По данным ведомства, из них:
- 85,1 % составляет государственный внешний долг: 4 млрд 212,41 млн долларов США (357 млрд 001,92 млн сом);
- 14,9 % составляет государственный внутренний долг: 736,16 млн долларов США (62 389,36 млн сом).
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!