В Кыргызстане розничные цены на мясо в среднем за год повысились на 27%

В Кыргызстане розничные цены на мясо в среднем за год повысились на 27%, сообщает Нацстатком страны.

Как отмечается, результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на основные социально значимые продукты, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что по состоянию на 22 апреля текущего года цены на говядину в среднем по республике составили 450,31 сома и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились на 89,11 сома, или почти на 25 процентов, а цены на баранину, соответственно, составили 449,67 сомов за кг и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 29 процентов.

При этом максимальные розничные цены на говядину сложились в городах Нарын (460,00 сома за кг), Джалал-Абад (458,56 сома за кг), Кербен (454,97 сома за кг), Бишкек (454,00 сома за кг), а минимальные цены на нее зафиксированы в городе Исфана (409,88 сома за кг), селе Покровка (420,00 сома за кг), а также в городах Баткен и Ноокат (430,00 сома за кг).

Розничные цены на баранину превысили среднереспубликанский показатель в городах Джалал-Абад и Исфана (500,00 сома за кг), Баткен (489,90 сома за кг), Кара-Суу (470,00 сома за кг), а минимальные цены на него наблюдались в городе Каракол и селе Покровка (420,00 сома за кг), а также в городе Кара-Балта (439,92 сома за кг),

Наибольший рост цен на говядину по сравнению с аналогичной датой прошлого года зафиксирован в городах Ноокат, Кербен, Узген и селе Чаек, где они повысились в 1,3 раза, а на баранину - в городах Исфана, Баткен и Джалал-Абад - в 1,4 раза.

Источник: Кабар