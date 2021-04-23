Экономист: Если тарифы на электроэнергию будут делить для зажиточных и неимущих, то завтра богачи Кыргызстана будут прикрываться шкурой бедняков

Бишкек, "Саясат. kg". Мировая практика показала, что тарифы на основе тендера, квот, льгот и категорий никогда не были успешными.
«В целом тарифы на электроэнергию не снизятся. Это было очевидно. Когда еще в КР что-то дешевело?
До этого потребители электроэнергии платили по трем тарифам. Коммерческим, до 700 кВт/час и после превышения лимита. А нынешнее предложение еще больше усложнено. Теперь смотрят на материальный достаток и финансовое положение семьи. На первый взгляд это правильно. Социальная поддержка.
На деле это создаст возможности для коррупционных уловок. Мировая практика показала, что тарифы на основе тендера, квот, льгот и категорий никогда не были успешными. Я согласен с тем, что уязвимую часть населения нужно поддержать. Но нужно искать другие пути. В качестве примера вспомним несколько событий с постсоветского КР.
Город Бишкек был обеспечен муниципальным транспортом. Затем пенсионерам, милиционерам и другим категориям граждан разрешили ездить бесплатно. Я своими глазами видел, как в заполненном автобусе или троллейбусе половина пассажиров показывали корочки или документы.
Чем все это закончилось – все мы знаем. Муниципальный транспорт пропал. Знаем, кто занял эту нишу. Маршрутки, такси, частные автобусы. Слава Богу, кто-то на этом поднялся, в Бишкеке транспорт не может быть убыточным. Второе – пенсионеры. При Акаеве был период, когда пенсии выплачивались не деньгами, а в виде товаров. Чего только не выдавали вместо пенсий. Вплоть до непроданных газет. Но эта проблема разрешилась простейшим способом. Было принято решение выплачивать пенсию в виде денег.
Если нынешнее предложение будет утверждено, кто только не присоединится к категории материально уязвимых граждан. Не сомневайтесь. В какое-то время был проект – кадры XXI века. За счет государства обучали молодежь за границей. Позднее выяснилось, что учились только дети чиновников. Была гуманитарная помощь. Слышал, что ее получили живущие в достатке люди из сел и городов. Специалисты знают, как решить эту проблему.
По-моему, если хотят смягчить тарифы, то пускай выплачивают надбавку к пенсиям и пособиям. Ведь критерии богачей и бедняков будут неоднозначными. Могли бы сделать отдельные тарифы для семей, в которых от 3 и больше детей, для пенсионеров», – сказал экономист Сейдалы Мырзакматов.
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