Вице-премьер рассказал, почему выросли цены на мясо и невозможно их спустить

По мнению чиновника, более эффективных мер, кроме запрета на экспорт, к сожалению, нет.

В эфире «Биринчи радио» вице-премьер-министр - министр экономики и финансов КР Улукбек Кармышаков объяснил, почему произошел резкий скачок цен на мясо.

По его словам, стоимость мяса начала расти после того, как разрешили вывоз живой скотины в соседний Узбекистан и поэтому произошел скачок цен.

«Сейчас нам не удается вернуть старые цены даже после запрета на вывоз скота. Это естественно потому, что цены выросли и трудно их спустить обратно. Во-вторых, у нас экспорт мяса мелкого рогатого скота и крупного рогатого скота также производится в АОЭ, это тоже один из факторов повышения цен», - сообщил Кармышаков.

По мнению чиновника, более эффективных мер, кроме запрета на экспорт, к сожалению, нет. «Но с другой стороны мы живем в рыночных условиях, нашим фермерам выгодно продавать. Также другой фактор - выросли цены на корм как местного производства, так и импортного. Все эти факторы накладывают отпечаток на рост цен на мясо», - добавил он.

Источник: Кабар