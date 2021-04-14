Они вернулись! За месяц приток денежных переводов в Киргизию от мигрантов вырос на $25,6 миллиона

За месяц приток денежных переводов от мигрантов вырос на $25,6 миллиона

В феврале 2021 года мигранты перевели в Кыргызстан $177,1 миллиона, что на $25,6 миллиона больше, чем в январе. Такие данные приводит Национальный банк.

По сравнению с февралем 2020-го показатель снизился на $2,3 миллиона. Всего за два месяца текущего года мигранты перевели в страну $328,6 миллиона. Это на $16 миллионов меньше, чем в прошлом году.

Более 97 процентов денежных переводов приходится на Россию - $319,8 миллиона. Из других государств в КР перечислили еще $2 миллиона, из США - $5 миллионов.

По итогам февраля 2021-го наблюдался и отток денежных средств - $41,9 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию - $40,4 миллиона. За два месяца отток оценивается в $74,5 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе-феврале этого года в Кыргызстан составил $254,1 миллиона.

По итогам 2020-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 377,16 миллиона. Из КР в другие страны перечислили $488,23 миллиона. Чистый приток - $1 миллиард 888,93 миллиона.

Источник - 24.kg