В 2020 году 707 тыс. кыргызстанцев получили микрокредиты. На что потратили?

По ее данным, по сравнению с 2019 годом численность населения, охваченного микрокредитованием, увеличилась на 13,2%, а объем выданных микрокредитов - на 3,2%.

В 2020 году микрокредитными организациями выдано кредитов на сумму 31,1 млрд сомов, при этом число получателей составило около 707 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции сообщила главный специалист отдела статистики финансов Чолпон Касымова.

По ее данным, по сравнению с 2019 годом численность населения, охваченного микрокредитованием, увеличилась на 13,2%, а объем выданных микрокредитов - на 3,2%.

Также она отметила, что значительные суммы микрокредитов выданы получателям Ошской (6,8 млрд сомов, или 21,8 процента от общего объема выданных микрокредитов) и Джалал-Абадской (4,9 млрд сомов, или 15,7 процента) областей, г.Бишкек (4,9 млрд сомов, или 15,6 процента) и Чуйской области (4,2 млрд сомов, или 13,4 процента).

«Из общего объема выданных в 2020 году микрокредитов 33,6 процента направлено на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 28,2 процента заимствовано на потребительские нужды, 10,4 процента - в сферу торговли и общественного питания и 8,1 процента - в строительство», - сообщила Касымова.

По ее данным, при этом по сравнению с 2019 годом доля микрокредитов, выданных в сельское хозяйство, увеличилась на 2,4 процентных пункта, тогда как в сферу торговли и общественного питания (на 2,2 процентных пункта) и в строительство (на 2,3 процентных пункта), напротив, сократилась.

Уровень возвратности микрокредитов в 2020 году составил 95,4 процента, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на два процентных пункта.

Источник: Кабар