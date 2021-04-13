В Кыргызстане с начала 2021 года объем ВВП составил 118 млрд сомов, снизившись на 9,4%

В Кыргызстане в январе-марте 2021 года объем внутреннего валового продукта, по предварительным данным, составил более 118 млрд сомов.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Нацстаткома Азамат Оросбаев.

По его данным, это по сравнению с аналогичным периодом 2020 года меньше на 9,4%.

«Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» объем ВВП составил около 106 млрд сомов и снизился на 4,5%. Объем промышленной продукции составил более 73 млрд сомов и по сравнению с январем 2020 года снизился на 17,9%», - проинформировала специалист.

Источник: Кабар