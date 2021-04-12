В Кыргызстане за месяц цены на бензин выросли на 9,2 процента

Дизельное топливо подорожало на 6 процентов

За месяц розничные цены на бензин в Кыргызстане выросли на 9,2 процента. Такие данные передает Нацстатком.

По его сведениям, на 8 апреля 2021 года цены на бензин Аи-92 в среднем по республике составили 47,94 сома и по сравнению со средними розничными ценами за март повысились на 9,2 процента, а цены на дизельное топливо составили 44,15 сома и возросли почти на 6 процентов.

При этом выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на бензин Аи-92 в Баткене (51,22 сома за литр), Исфане (50,91 сома), Кара-Суу и Ноокате (48,7 сома), а минимальные цены на него зафиксированы в Нарыне (46,4 сома за литр), Балыкчы (46,7 сома) и селе Чаек (46,9 сома).

Наибольший рост цен на бензин по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в Кара-Балте - на 12,7 процента, Караколе - на 11,1 процента и селе Покровка - на 10,8 процента.

Наряду с этим превысили среднереспубликанский показатель розничные цены на дизельное топливо в Исфане (47,83 сома за литр), Баткене (47,6 сома), Кербене (44,75 сома), Кара-Суу (44,7 сома), а минимальные цены на него наблюдались в Токмаке (42,45 сома за литр), Караколе (42,56 сома) и Нарыне (42,6 сома).

Максимальный рост цен на дизельное топливо по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в Джалал-Абаде - на 8,5 процента, Балыкчы - на 7,9 процента и Таласе - на 7,8 процента.

Источник: vesti.kg