Потребление электроэнергии в Кыргызстане за март 2021 года составило 1 млрд 731 млн 442 тыс. кВт.ч.

Напомним, в 2020 году за аналогичный период потребление составило 1 млрд 424 млн 652 тыс. кВт.ч.
По оперативным данным центральной диспетчерской службы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» за март 2021 года, потребление электроэнергии в кыргызской энергосистеме составило1 млрд 731 млн 442 тыс. кВт.ч.
Напомним, в 2020 году за аналогичный период потребление составило 1 млрд 424 млн 652 тыс. кВт.ч.
Источник: Кабар
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