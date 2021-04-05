Экономист: В КР складывается крайне сложная экономическая ситуация

В Кыргызстане в настоящее время складывается крайне сложная экономическая ситуация.
На это наибольшее влияние оказывает глобальная и региональная ситуация. Об этом VB.KG сообщил экономист Денис Бердаков.
По его словам, дорожает почти вся продуктовая корзина. Но так происходит по всему миру. Такие периоды в экономике случаются каждые 10-15 лет.
- Учитывая, что в Кыргызстане люди живут бедно, а у бедных – 95 процентов средств уходит на еду. Повышение на 50 процентов продуктов приводит к уменьшению рациона питания. Так как в республике очень много людей, живущих у черты и за чертой бедности, где основной рацион составляют мучные изделия и макароны, для них подобный экономический кризис с ростом цен очень чувствителен. Поэтому, тяжелой экономической ситуации избежать не получится, - подчеркнул Денис Бердаков.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!