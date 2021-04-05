Экономист: В КР складывается крайне сложная экономическая ситуация

В Кыргызстане в настоящее время складывается крайне сложная экономическая ситуация.

На это наибольшее влияние оказывает глобальная и региональная ситуация. Об этом VB.KG сообщил экономист Денис Бердаков.

По его словам, дорожает почти вся продуктовая корзина. Но так происходит по всему миру. Такие периоды в экономике случаются каждые 10-15 лет.

- Учитывая, что в Кыргызстане люди живут бедно, а у бедных – 95 процентов средств уходит на еду. Повышение на 50 процентов продуктов приводит к уменьшению рациона питания. Так как в республике очень много людей, живущих у черты и за чертой бедности, где основной рацион составляют мучные изделия и макароны, для них подобный экономический кризис с ростом цен очень чувствителен. Поэтому, тяжелой экономической ситуации избежать не получится, - подчеркнул Денис Бердаков.



Источник: vb.kg