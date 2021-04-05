Средние розничные цены на сахар-песок в Кыргызстане продолжают расти. Таковы данные Нацстаткома КР.

В марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем розничные цены на сахар-песок в республике повысились на 4,34 сома, или на 7,2 процента.

Результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на основные социально значимые продукты, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что цены на сахар-песок в марте 2021 года в среднем по республике составили 64,36 сома и по сравнению с декабрем прошлого года повысились на 10,14 сома, или почти на 19 процентов.

При этом, выше среднереспубликанского уровня розничные цены на сахар-песок за этот период сложились в городах Исфана (69,33 сома за кг), Джалал-Абад (67,84 сома за кг), Ноокат (67,39 сома за кг), Кара-Суу (67,33 сома за кг) и Баткен (67,21 сома за кг), минимальные цены на него зафиксированы в городах Токмок (60,67 сома за кг), Талас (60,89 сома за кг) и Нарын (61,94 сома за кг).

В марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем розничные цены на сахар-песок в республике повысились на 4,34 сома, или на 7,2 процента.

Наибольший рост цен на сахар-песок по сравнению с предыдущим месяцем текущего года зафиксирован в городе Ноокат - на 18,8 процента, селе Покровка - на 13,2 процента, а также в городах Баткен и Кара-Балта - на 9,7 процента.

Источник: vb.kg