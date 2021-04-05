ГНС в первом квартале собрала 21,7 млрд сомов налогов

Установленный план выполнен на 106,5 %, или перевыполнен на 1 млрд 320 млн сомов.
Государственная налоговая служба (ГНС) КР за январь-март 2021 года собрала 21 млрд 743 млн сомов налогов и платежей, сообщает пресс-служба ведомства.
Установленный план выполнен на 106,5 %, или перевыполнен на 1 млрд 320 млн сомов.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налогов собрано больше на 4 млрд 658 млн сомов, или темп роста составил 127,3%.
При этом в республиканский бюджет собрано 17 млрд 100 млн сомов, план выполнен на 104,4 %, или перевыполнен на 717 млн сомов. По сравнению с тем же периодом 2020 года сборы увеличились на 3 млрд 901 млн сомов (темп роста 129,6 %).
Поступления налогов в местный бюджет составили 4 млрд 643 млн сомов, план выполнен на 114,9 %, или перевыполнен на 603 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года собрано больше на 757 млн сомов (темп роста 119,5%).
Источник: Кабар
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