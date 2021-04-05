Нацбанк КР провел интервенцию. Продано 50,2 млн долларов

Нацбанк Кыргызстана провел очередную интервенцию, продав 50,2 млн долларов.

Как сообщается на сайте главного регулятора страны, с расчетами в дату заключения сделки продано 14,2 млн долларов, с расчетом в дату, отличную от даты заключения сделки 36 млн долларов.

Это пятая интервенция Нацбанка в 2021 году, продано 206,2 млн долларов.

Источник: Кабар