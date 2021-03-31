МЭФ КР выделил 318,4 млн сомов для восполнения запаса сахара и масла в стране

Министерство экономики и финансов КР выделило 318,4 млн сомов для восполнения запаса сахара и растительного масла.
Как сообщает ведомство, в соответствии с Законом «О республиканском бюджете КР на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы», Фонду государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций (далее ФГМР) предусмотрены средства в сумме 290,3 млн сомов, в том числе на расходы по функции «Продовольственная программа» 220 млн сомов. Данные средства направляются на выполнение функций по реализации государственной политики развития государственного материального резерва.
В настоящее время в целях проведения инвентаризации и стабилизации рыночных цен на рынках республики перед ФГРМ стоит задача по восполнению номенклатурного запаса продовольственной группы товаров, таких как масла растительного и сахара-песка Министерством экономики и финансов выделяется 318,4 млн сомов.
Также в целях принятия мер по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары Минэкономфин КР проведен ряд встреч с участием представителей Ассоциации рынков, предприятий в сферы услуг КР, торговых сетей Фрунзе, Глобус, Народный, оптомаркета «Шекер» и др., Ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) КР, Ассоциации промышленных потребителей сахара КР, а также других крупных поставщиков продовольственных товаров.
По итогам обсуждения в ходе встреч достигнута договоренность о подписании Соглашения о принятии мер по поддержанию цен на социально значимые товары между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством образования торговой сети (ОсОО «ТД Народный» - торговые сети Глобус и Народный, ЗАО «Партнер Кей Джи» – торговая сеть Фрунзе), и хозяйствующими субъектами-производителями. Соглашение вступило в силу с 9 марта 2021 года и будет действовать до 1 июня 2021 года.
Участники Соглашения обязуются предпринять необходимые усилия и меры для обеспечения возможностей приобретения населением продовольственных товаров по стабильным ценам.
Предметом соглашения является принятие мер по поддержанию цен на 4 вида продовольственных товаров:
- масло подсолнечное (без премиум сегмента)
- мука 1 сорта
- сахар – песок (весовой)
- хлеб формовой из муки 1 сорта.
Поставщики обязуются установить в договорах поставки, действующих на дату подписания Соглашения или заключенных в течение срока действия Соглашения с каждой Организацией торговли, отпускные цены на товар в размере, указанном в приложении к Соглашению, и не увеличивать указанные цены в течение срока действия Соглашения.
«Министерство экономики и финансов выражает благодарность предпринимателям, подписавшим Соглашение, за проявленную социальную ответственность. Соглашение открыто для подписания и другими представителями бизнес-сообщества», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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