В Кыргызстане из-за пандемии COVID-19 за чертой бедности оказались 700 тыс. человек – ВБ

Из-за пандемии COVID-19 в Кыргызстане за чертой бедности оказались еще 700 тыс. человек, сообщается на сайте Всемирного банка.

По его данным, кризис COVID-19 отрицательно сказался на трудовых доходах населения – главном факторе сокращения бедности. В сочетании с падением покупательной способности населения из-за инфляции эта ситуация привела к уязвимости граждан перед экономическими последствиями пандемии.

По оценкам, уровень бедности в Кыргызстане в 2020 году вырос на 11 процентных пунктов с 20,1% в 2019 году (национальные данные). В результате за чертой бедности оказались еще 700 000 человек, это огромная цифра для страны с населением в 6,6 миллиона человек.

Источник: Кабар