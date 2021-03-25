В КР в апреле поступит 500 тонн сахара и 3 тыс. тонн масла в целях стабилизации цен

В связи с этим заключены контракты на поставку 506 тонн подсолнечного масла и 3046 тонн сахарного песка.
В апреле 2021 года в Кыргызстан поступит 500 тонн сахарного песка и 3 тыс. тонн растительного масла, сообщает пресс-служба Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов.
По ее данным, в целях обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на внутреннем продовольственном рынке на основные продукты питания по поручению премьер-министра Улукбека Марипова Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций начал производить закупку сахарного песка и растительного масла из России.
В связи с этим заключены контракты на поставку 506 тонн подсолнечного масла и 3046 тонн сахарного песка. Поставку данных продуктов в Кыргызстан планируется произвести в апреле текущего года.
Источник: Кабар
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