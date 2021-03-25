Кыргызстан за два месяца 2021 года направил 5,4 млрд сомов на выплату госдолга

По состоянию на 31 января 2021 года размер государственного долга (внешний + внутренний) составил 4 млрд 954,11 млн долларов США (420 108,67 млн сомов).

За январь-февраль 2021 года из республиканского бюджета Кыргызстана на обслуживание государственного долга (внешний + внутренний) фактически было направлено средств на сумму 5 млрд 457,8 млн сомов.

Как сообщает Министерство экономики и финансов, из них:

- по государственному внешнему долгу - 3 млрд 049,4 млн сомов;

- по государственному внутреннему долгу - 2 млрд 408,4 млн сомов.

По состоянию на 31 января 2021 года размер государственного долга (внешний + внутренний) составил 4 млрд 954,11 млн долларов США (420 108,67 млн сомов).

Из них:

- 85,2 % составляет государственный внешний долг: 4 221,61 млн долларов США (357 992,44 млн сомов);

- 14,8 % составляет государственный внутренний долг: 732,50 млн долларов США (62 116,23 млн сомов).

Источник: Кабар