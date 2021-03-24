Цены на нефть могут подняться на 20%, — министр энергетики

В мире цены на нефть могут подняться на 20%.

Об этом сообщил министр энергетики и промышленности Кыргызстана Кубаныч Турдубаев на заседании парламента.

По его словам, в Чуйской области цены на ГСМ за год поднялись на 5,6%, дизтопливо — 12,2%, в Иссык-Кульской области — 4,5%, дизтопливо — 1,9%, в Нарынской области — 4,5%, дизтопливо- 7,5%, в Таласской области — 5,8%, дизтопливо — 2,5%, в Ошской области — 6,6, дизтопливо -12,4% , Баткен — 4,4%, дизтопливо -1,3%. в Джалал-Абаде — 2,8%, дизтопливо -2,2%.

В среднем по стране цены выросли на бензин и дизтопливо на 3-4%.

«Бензин с российских нефтеперерабатывающих заводов в январе и феврале прибыли на 10 сомов дороже, а дизтопливо на 3,2-4,8 сомов. Это первая причина. Во-вторых, цены на нефть во всем мире растут» , — сказал он.

Источник: reporter.kg