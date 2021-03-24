ГНС списала 150 млн сомов пени и санкции погасившим налоговую задолженность

Всего от налогоплательщиков поступило 3019 заявлений на реструктуризацию задолженности.

Государственная налоговая служба (ГНС) КР с августа 2020 года по 1 марта 2021 года списала 150,4 млн сомов пени, санкций и штрафов налогоплательщикам, погасившим основную сумму налоговой задолженности, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего от налогоплательщиков поступило 3019 заявлений на реструктуризацию задолженности. Из них по 2568 субъектам списаны 150,4 млн сомов, в том числе пени/проценты – 121,5 млн сомов, налоговые санкции – 28,9 млн сомов. При этом налогоплательщики уплатили 262,8 млн сомов основной суммы задолженности.

Отметим, что списание пени и санкций погасившим налоговую задолженность стало возможно благодаря Закону КР от 14 августа 2020 года «О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам», который действует до 31 декабря 2021 года.

Согласно Закону, на 100 % будут списаны пени, санкции и штрафы тем субъектам, кто до 1 июля 2021 года погасит основную сумму задолженности по налогам и страховым взносам, образовавшейся до 1 июля 2020 года, и на 50% тем, кто погасит основную сумму задолженности до 31 декабря 2021 года.

С заявлением о реструктуризации задолженности по налогам и страховым взносам налогоплательщики могут обратиться в налоговый орган по месту регистрации.

Отметим, что данная кампания позволит стабилизировать и поддержать финансово-экономическое положение налогоплательщиков.

Источник: Кабар