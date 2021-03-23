В КР розничные цены на подсолнечное масло составили 164,78 сома и хлопковое – 153,17 сома

Наибольший рост цен на подсолнечное масло по сравнению с аналогичной датой прошлого года зафиксирован в селе Чаек и городах Токтогул, Джалал-Абад, Каракол и Токмок, где они повысились в 1,8 раза.

По состоянию на 18 марта цены на подсолнечное масло в среднем по республике составили 164,78 сома и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились в 1,7 раза, а цены на хлопковое масло составили 153,17 сома и возросли в 1,5 раза.

Как сообщает Нацстатком КР, при этом выше среднереспубликанского показателя сложились розничные цены на подсолнечное масло в городах Нарын - 168,38 сома за кг, Бишкек - 167,42 сома за кг, Каракол - 167,37 сома за кг, Ош - 166,62 сома за кг, Кара-Суу - 165,55 сома за кг, Токмок - 165,30 сома за кг, а минимальные цены на него зафиксированы в городах Узген - 147,27 сома за кг, Кара-Балта - 147,81 сома за кг, Кербен и Ноокат - 152,17 сома за кг.

Наибольший рост цен на подсолнечное масло по сравнению с аналогичной датой прошлого года зафиксирован в селе Чаек и городах Токтогул, Джалал-Абад, Каракол и Токмок, где они повысились в 1,8 раза.

Превысили среднереспубликанский показатель розничные цены на хлопковое масло в селе Чаек - 167,27 сома за кг, городах Токмок - 157,59 сома за кг, Бишкек - 156,22 сома за кг, Джалал-Абад - 155,32 сома за кг, Исфана - 154,06 сома за кг, а минимальные цены на него наблюдались в городах Кербен – 95 сома за кг, Талас - 133,64 сома за кг, Баткен - 136,42 сома за кг, Узген - 136,68 сома за кг и селе Покровка - 136,89 сома за кг.

Максимальный рост цен на хлопковое масло по сравнению с аналогичной датой прошлого года зафиксирован в селе Чаек и селе Покровка, где они повысились в 1,7 раза, а также в городах Джалал-Абад, Токтогул, Токмок и Исфана - в 1,6 раза.

Источник: Кабар