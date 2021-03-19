Правительство ввело запрет на экспорт сахара и растительного масла

С его слов, по данным за 2020 год 56% сахара производится отечественными компаниями, оставшиеся 44% импортируется из соседних стран.
Об этом на брифинге в доме правительства сообщил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Аскарбек Джаныбеков.
С его слов, по данным за 2020 год 56% сахара производится отечественными компаниями, оставшиеся 44% импортируется из соседних стран. В связи с этим из-за роста цен на сахар в России, Казахстане и Таджикистане, в КР также отмечается тенденция роста цен на социально значимые продукты питания.
«В настоящее время, чтобы не допустить в стране дефицита продуктов первой необходимости и снизить цены на них, премьер-министр КР Улукбек Марипов подписал постановление, согласно которому запрещается экспорт сахара и растительного масла из страны», - сказал он.
Уточняется, что на сегодняшний день дефицита продуктов первой необходимости не наблюдается, и данные меры являются вынужденными и временными.
Источник: Кабар
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