Правительство ввело запрет на экспорт сахара и растительного масла

С его слов, по данным за 2020 год 56% сахара производится отечественными компаниями, оставшиеся 44% импортируется из соседних стран.

Об этом на брифинге в доме правительства сообщил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов КР Аскарбек Джаныбеков.

С его слов, по данным за 2020 год 56% сахара производится отечественными компаниями, оставшиеся 44% импортируется из соседних стран. В связи с этим из-за роста цен на сахар в России, Казахстане и Таджикистане, в КР также отмечается тенденция роста цен на социально значимые продукты питания.

«В настоящее время, чтобы не допустить в стране дефицита продуктов первой необходимости и снизить цены на них, премьер-министр КР Улукбек Марипов подписал постановление, согласно которому запрещается экспорт сахара и растительного масла из страны», - сказал он.

Уточняется, что на сегодняшний день дефицита продуктов первой необходимости не наблюдается, и данные меры являются вынужденными и временными.

Источник: Кабар