Экономика в полуживом состоянии?

Экономические результаты Кыргызстана по итогам прошлого года и тенденции первого квартала можно описать упомянутыми словами.

Если из-за пандемии в прошлом году в мировой экономике наблюдался спад в 3,5%, то спад в экономике Кыргызстана достиг 8,6%.

Если спад в экономике других стран был обусловлен пандемией, то наш спад был связан с беспорядками в октябре прошлого года, со сменой власти, застой горнодобывающих предприятий на протяжении нескольких месяцев. В октябре и ноябре не работали 8 горнодобывающих предприятий. Были вывезены средства, которые планировалось вложить в расширение производства. Вывоз капитала из страны составил более 600 млн долларов.

В 2020 году в общей сложности было привлечено 477,6 млн долларов прямых инвестиций. Это на 55,6% меньше, чем в 2019 году. Объем инвестиций на геологоразведку сократился в 5,4 раза, в сферу информации и связи – в 5,1 раза, на оптовую и розничную торговлю – на 23,4%, на промышленные предприятия – 32,2%, на финансовую отрасль и страхование – 31,6%. Большая часть инвестиций до сих пор приходится на Китай и Канаду. Что касается России, которую мы считаем партнером и союзником, а также Турции, которая вмешивается в наши внутренние дела, существенных инвестиций не было.

Из стран Центральной Азии в прошлом году сильнее всего досталось экономике Кыргызстана. Узбекистан и Туркменистан вовсе пережили рост. Хотя власти дают оптимистичные прогнозы, и в этом году вряд ли наша экономика достигнет показателей 2019 года. Хотя было создано агентство по привлечению инвестиций, не поступает существенных инвестиций из-за границы. Одним словом, ситуация критическая…

Источник: газета «Майдан.kg» №10 от 17.03.2021 / стр. 5