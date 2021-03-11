В Кыргызстане в январе-феврале прирост потребительских цен составил 2%

В январе-феврале текущего года прирост потребительских цен в целом по республике составил 2% по сравнению с декабрем 2020 года.

Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом экономической статистики и национальных счетов Нацстаткома Эльвира Исенкулова.

По ее данным, при этом цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 3,4%, на пищевые продукты и безалкогольные напитки – на 2,9%, на непродовольственные товары – на 0,8%, тарифы на услуги, оказываемые населению – на 0,8%.

«Повышение потребительских цен и тарифов в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось во всех регионах республики. Максимальный прирост на 1,7% зафиксирован в Нарынской области», - сообщила Исенкулова.

Источник: Кабар