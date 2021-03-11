В Кыргызстане с начала 2021 года объем ВВП составил 71 млрд, снизившись на 8,9%

Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» объем ВВП составил около 64 млрд сомов и снизился на 5,3%.

В Кыргызстане в январе-феврале 2021 года объем внутреннего валового продукта, по предварительным данным, составил более 71 млрд сомов. Об этом на пресс-конференции в Нацстаткоме сообщила начальник Управления Экономической статистики и национальных счетов Эльвира Исенкулова.

По ее словам, это по сравнению с аналогичным периодом 2020 года меньше на 8,9%.

«Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» объем ВВП составил около 64 млрд сомов и снизился на 5,3%. Объем промышленной продукции составил более 45 млрд сомов и по сравнению с январем 2020 года снизился на 13%», - проинформировала специалист.

Источник: Кабар