Цены на ГСМ за месяц выросли на 10-15% - Госантимонополия
Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования КР Шухрат Сабиров сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил, что рост цен на ГСМ наблюдается не только в Кыргызстане, но и во всем мире.
По его информации, цены на ГСМ за месяц выросли на 10-15%. «Одной из основных причин является то, что цена на нефть во всем мире выросла. А мы полностью импортируем нефтепродукты. На бирже товаров цена на ГСМ близится к 67 долларам США за баррель. В России на нефтебазах растут цены, более того, также в самой РФ сложилась непростая задача со стоимостью топлива. Несмотря на это, наши нефтетрейдеры работают и ГСМ в республику поступают в полном объеме», - сказал Сабиров.
Также глава ведомства отметил, что к весенне-полевым работам республика также будет полностью обеспечена ГСМ.
Источник: Кабар
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