Депутаты просят правительство отрегулировать цены на продукты питания

«Цены растут, а зарплату врачам и учителям поднять не смогли»

Правительство обязано отреагировать на подорожание продуктов питания. Таким мнением на пленарном заседании парламента поделился депутат Улан Примов.

Цены растут на все, от лекарств до ГСМ, - отметил он. - А заработную плату врачам и учителям поднять не смогли. Правительство, какие меры принимаются по решению этой проблемы?

В свою очередь другой депутат, Таабалды Тиллаев, также обратил внимание представителя кабмина на указанную проблему.

Особенно сложно гражданам в регионах, - полагает он. - Некоторые продукты подорожали на 64 процента. Не успеем оглянуться, как наступит осень, и неизвестно, какой урожай мы получим. Озаботиться этим вопросом необходимо уже сегодня.

Источник: vesti.kg