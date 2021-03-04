Депутаты просят правительство отрегулировать цены на продукты питания

«Цены растут, а зарплату врачам и учителям поднять не смогли»
Правительство обязано отреагировать на подорожание продуктов питания. Таким мнением на пленарном заседании парламента поделился депутат Улан Примов.
Цены растут на все, от лекарств до ГСМ, - отметил он. - А заработную плату врачам и учителям поднять не смогли. Правительство, какие меры принимаются по решению этой проблемы?
В свою очередь другой депутат, Таабалды Тиллаев, также обратил внимание представителя кабмина на указанную проблему.
Особенно сложно гражданам в регионах, - полагает он. - Некоторые продукты подорожали на 64 процента. Не успеем оглянуться, как наступит осень, и неизвестно, какой урожай мы получим. Озаботиться этим вопросом необходимо уже сегодня.
Источник: vesti.kg
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