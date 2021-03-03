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(Фото) От Бакиева до Жээнбекова. Как менялись цены на продукты при четырех президентах КР

Премьер-министр Улукбек Марипов 17 февраля назвал ситуацию с ценами на продовольственные продукты «сложной».

От Бакиева до Жээнбекова. Как менялись цены на продукты при четырех президентах КР

Марипов отметил, что «с каждым днем растут цены на мясо, растительное масло, яйца, муку и другие товары».

Редакция Reporter.KG решила узнать, как менялись цены на продукты при правлении всех президентов Кыргызстана.

Мы не включили в материал время президентство Аскара Акаева, поскольку Нацстатком начал ввести анализ по ценам на продукты с 2003 года.

Курманбек Бакиев – второй президент Кыргызстана (2005-2009 гг). Во время его правления рост цен на некоторые продукты составил 112,5%, а самое наименьшее 7%.

Роза Отунбаева – третий президент Кыргызстана (2010- 2011 гг). Цены на продукты начали снижаться, если сравнивать с показателями во время правления Бакиева. К примеру, молоко подешевело на 10%. При этом наибольший рост составил 91%.

Алмазбек Атамбаев – четвертый президент Кыргызстана (2011-2017 гг). Цены существенно снизились на яйца, картофель и на подсолнечное масло, а на некоторые, наоборот, сильно поднялись. Максимальный рост составил 71%.

Сооронбай Жээнбеков – пятый президент Кыргызстана (2017-2020 гг). Цены немного поднялись, максимальный рост составил 34%.

Садыр Жапаров вступил в должность главы государства совсем недавно, анализ цен на продукты при его правлении будет проведен спустя

Источник: reporter.kg

           

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