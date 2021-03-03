(Фото) От Бакиева до Жээнбекова. Как менялись цены на продукты при четырех президентах КР

Премьер-министр Улукбек Марипов 17 февраля назвал ситуацию с ценами на продовольственные продукты «сложной».
Марипов отметил, что «с каждым днем растут цены на мясо, растительное масло, яйца, муку и другие товары».
Редакция Reporter.KG решила узнать, как менялись цены на продукты при правлении всех президентов Кыргызстана.
Мы не включили в материал время президентство Аскара Акаева, поскольку Нацстатком начал ввести анализ по ценам на продукты с 2003 года.
Курманбек Бакиев – второй президент Кыргызстана (2005-2009 гг). Во время его правления рост цен на некоторые продукты составил 112,5%, а самое наименьшее 7%.
Роза Отунбаева – третий президент Кыргызстана (2010- 2011 гг). Цены на продукты начали снижаться, если сравнивать с показателями во время правления Бакиева. К примеру, молоко подешевело на 10%. При этом наибольший рост составил 91%.
Алмазбек Атамбаев – четвертый президент Кыргызстана (2011-2017 гг). Цены существенно снизились на яйца, картофель и на подсолнечное масло, а на некоторые, наоборот, сильно поднялись. Максимальный рост составил 71%.
Сооронбай Жээнбеков – пятый президент Кыргызстана (2017-2020 гг). Цены немного поднялись, максимальный рост составил 34%.
Садыр Жапаров вступил в должность главы государства совсем недавно, анализ цен на продукты при его правлении будет проведен спустя
Источник: reporter.kg
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