ГНС за 2 месяца план по налогам перевыполнила на 1,3 млрд сомов

Государственная налоговая служба (ГНС) Кыргызстана за январь-февраль 2021 года собрала 14 млрд 194,6 млн сомов налогов и платежей.

План выполнен на 110,7 %, или перевыполнен на 1 млрд 367,7 млн сомов.

По сравнению с двумя месяцами 2020 года поступления налогов увеличились на 2 млрд 275,6 млн сомов, или темп роста составил 119,1%.

При этом в феврале текущего года собрано 7 млрд 638,6 млн сомов налогов. План выполнен на 104,4 % или перевыполнен на 321,6 млн сомов. По сравнению с февралем 2020 года собрано больше на 551,5 млн сомов.

Плановые показатели по налогам перевыполнены благодаря усиленной работе по выводу бизнеса из тени, анализу и мониторингу всех отраслей экономики, администрированию косвенных налогов в рамках торговли со странами-членами ЕАЭС, а также улучшению налогового администрирования. Кроме этого, свои результаты дают реализуемые проекты фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым», в том числе применение электронных счетов-фактур.

Источник: Кабар