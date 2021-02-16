К марту цены на ГСМ могут вырасти на 9-10% - Ассоциация нефтетрейдеров КР
Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана прогнозирует рост цен на ГСМ на 9-10% к марту 2021 года. Об этом сообщили в АНК.
По их данным, на основе анализа текущих запасов нефтепродуктов, имеющихся на территории республики, и актуальных отпускных цен российских НПЗ Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана прогнозирует возможность повышения цен на ГСМ в республике в среднем на 9-10% от текущих цен к марту 2021 года.
При этом компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений на топливном рынке.
Согласно имеющейся информации, в течение января-февраля 2021 года в КР осуществлялись отгрузки ГСМ со следующих российских НПЗ: Омский НПЗ, Орский НПЗ, Ангарский НПЗ и Башнефть.
Так, с начала года отпускные цены НПЗ РФ выросли по бензиновой группе на 100$ - 140$ (на 7 – 9,8 сомов/л.) и по дизельному топливу на 40$ - 60$ (на 3,20 – 4,80 сомов/л.):
В январе 2021 г. выросли на 50$ - 70$ (на 3,50 – 4,90 сомов/л.) по бензиновой группе и по дизельному топливу - на 20$ - 30$ (на 1,60 – 2,40 сомов/л.);
В феврале 2021 г. выросли еще на 50$ - 70$ (на 3,50 – 4,90 сомов/л.) по бензиновой группе и по дизельному топливу - на 20$ - 30$ (на 1,60 – 2,40 сомов/л.).
Рост российских отпускных цен НПЗ обусловлен следующими факторами:
- Рост мировых цен на нефть. Международный Валютный Фонд спрогнозировал рост цен на нефть на 20% в 2021 году ввиду восстановления мировой экономики.
- Значительное снижение объемов нефтепереработки российских НПЗ в 2020 году. Согласно данным международного независимого агентства Argus, объем нефтепереработки на российских заводах в 2020 году уменьшился на фоне пандемии и сокращения маржинальности до уровня 2011 года.
- Ожидание НПЗ роста спроса на нефтепродукты в преддверии весенне-полевых работ.
Источник: Кабар
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