Январский уровень инфляции в Кыргызстане оказался самым высоким среди стран ЕАЭС

Январский уровень инфляции в Кыргызстане оказался самым высоким среди стран ЕАЭС

Более всего выросли цены на продовольственные товары

В январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем в странах - участницах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов, при этом наибольший их прирост (2,2 процента) зафиксирован в Армении. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По его данным, в январе этого года по сравнению с январем 2020-го наиболее высокий уровень инфляции (10,1 процента) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Кыргызской Республике.

Так, в нашей республике в январе текущего года по сравнению с январем прошлого года в наибольшей мере возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) - на 16,2 процента. В то же время, в Беларуси зафиксирован максимальный прирост цен на услуги - на 8 процентов и непродовольственные товары - на 8,7 процента.

Источник: vesti.kg