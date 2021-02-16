Январский уровень инфляции в Кыргызстане оказался самым высоким среди стран ЕАЭС
Более всего выросли цены на продовольственные товары
В январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем в странах - участницах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов, при этом наибольший их прирост (2,2 процента) зафиксирован в Армении. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
По его данным, в январе этого года по сравнению с январем 2020-го наиболее высокий уровень инфляции (10,1 процента) в потребительском секторе экономики зафиксирован в Кыргызской Республике.
Так, в нашей республике в январе текущего года по сравнению с январем прошлого года в наибольшей мере возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) - на 16,2 процента. В то же время, в Беларуси зафиксирован максимальный прирост цен на услуги - на 8 процентов и непродовольственные товары - на 8,7 процента.
Источник: vesti.kg
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