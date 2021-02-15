Цена на нефть вновь начала расти, достигнув $63,3 за баррель
Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,31% и достигла в пике $63,27 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ТАСС.
В последний раз стоимость Brent находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года.
Так нефть Brent росла на 1,39% и торговалась на уровне $63,3 за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 1,4%, до $60,2.
Источник: vb.kg
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