Цена на нефть вновь начала расти, достигнув $63,3 за баррель

Цена на нефть вновь начала расти, достигнув $63,3 за баррель

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,31% и достигла в пике $63,27 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ТАСС.

В последний раз стоимость Brent находилась выше $63 за баррель в январе 2020 года.

Так нефть Brent росла на 1,39% и торговалась на уровне $63,3 за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 1,4%, до $60,2.

Источник: vb.kg