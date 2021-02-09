Указ Президента Садыра Жапарова «О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка»

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка».

Так, в целях ускорения развития финансового рынка Кыргызской Республики и процесса его цифровизации, упрощения процедур получения финансовых услуг для граждан и предпринимателей, создания благоприятной среды для притока инвестиций в данный сектор, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Считать одним из приоритетных направлений в развитии финансового рынка Кыргызской Республики внедрение новых технологий и цифровизацию финансовых продуктов (услуг), обеспечение их доступности для всего населения и субъектов предпринимательства, создание благоприятных условий для инвестиций и финансовых операций, интегрирование в международный финансовый рынок, повышение уровня сбережений населения страны.

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики при участии Национального банка Кыргызской Республики:

— разработать и в срок до 1 июля 2021 года внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект закона, предусматривающий установление пороговых сумм при проведении наличных платежей для увеличения доли безналичного оборота и снижения уровня теневой экономики;

— разработать комплекс мер по стимулированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставлять возможность покупателям/потребителям оплачивать товары/услуги безналичным способом, в том числе с использованием QR-кода;

— разработать законопроекты в части введения регулирования оборота криптовалют для создания правовой основы их оборота, защиты прав потребителей и снижения рисков;

— проработать вопрос создания условий и формирования баз данных государственных органов и органов местного самоуправления с целью получения финансово-кредитными организациями информации для реализации кредитования посредством удаленных каналов обслуживания, а также включения финансово-кредитных организаций в процесс межведомственного электронного взаимодействия.

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— рассмотреть вопрос об исключении обложения налогом с продаж кредитов, выдаваемых финансово-кредитными организациями, с целью повышения доступа к финансированию для заемщиков;

— совместно с Российско-Кыргызским Фондом развития активизировать реализацию кластерных продуктов для развития приоритетных секторов экономики;

— расширить доступное финансирование в регионах;

— разработать механизмы по внедрению альтернативных видов страхования в Кыргызской Республике для развития страхового рынка.

Рекомендовать Национальному банку Кыргызской Республики:

— оказывать поддержку развитию исламского банкинга путем внедрения в нормативные правовые акты элементов лучших международных практик ведения исламского банковского дела, а также через содействие открытию исламских банков и исламских окон в коммерческих банках посредством консультирования/разъяснения и предоставления информации заинтересованным лицам/инвесторам;

— создать благоприятную нормативную правовую базу для внедрения и развития инноваций в сфере финансовых технологий (финтех-стартапов), в том числе в рамках специальных регулятивных режимов;

— рассмотреть вопрос о возможности внедрения взаимного кредитования (P2P-кредитование) в Кыргызской Республике.

Рекомендовать Национальному банку Кыргызской Республики проработать с коммерческими банками Кыргызской Республики вопросы, предусматривающие:

— внедрение кредитных продуктов, направленных на онлайн-кредитование;

— внедрение приложений мобильного банкинга с возможностью осуществления через них платежей в безналичной форме, в том числе с использованием QR-кода, а также расширение спектра услуг для улучшения доступа к банковским продуктам;

— обеспечение выпуска бесконтактных карт, а также повсеместный прием и обслуживание бесконтактных карт национальной платежной системы «Элкарт» во всех своих периферийных устройствах на территории Кыргызской Республики по бесконтактному интерфейсу;

— проведение взаимной интеграции своих систем расчетов электронными деньгами совместно с операторами систем расчетов электронными деньгами, осуществляющими свою деятельность на территории Кыргызской Республики, для обеспечения функциональной совместимости (интероперабельности) и создания единой экосистемы электронных денег на всей территории Кыргызской Республики;

— расширение банковской и платежной инфраструктуры в регионах.