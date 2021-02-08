Долг Кыргызстана приближается к отметке 5-и млрд долларов США

Долг Кыргызстана приближается к отметке 5-и млрд долларов США

По итогам 2020 года размер государственного долга (внешний + внутренний) Кыргызстана составил 4 млрд 928,67 млн долларов США (407 353,36 млн сом), сообщает Минфин.

По данным ведомства, из них:

— 85,6 % составляет государственный внешний долг: 4 220,31 млн долларов США (348 807,69 млн сомов);

— 14,4 % составляет государственный внутренний долг: 708,36 млн долларов США (58 545,66 млн сомов).

За январь 2021 года из республиканского бюджета Кыргызстана на обслуживание государственного долга (внешний + внутренний) КР фактически было направлено средств на сумму 2 366,3 млн сомов, из них:

— по государственному внешнему долгу — 1 477,1 млн сомов;

— по государственному внутреннему долгу — 889,2 млн сомов.

Обслуживание государственного долга за январь 2021 года: