Германия спишет долги Кыргызстану, но…

Внешний долг продолжает оставаться косточкой в горле Кыргызстана…
В прошлом году министерство обратилось к нескольким государствам с просьбой списать внешний долг. Китай сообщил, что списывать долг не собирается, поэтому у нас предлагали собирать деньги. Только Германия согласилась.
Германия готова списать Кыргызстану 14,9 млн евро долга. Только вот Кыргызстану нужно направить эти средства на ипотечный кредит.
«Только Германия согласилась списать долги. Документ еще не подписан, но переговоры были проведены», — говорится в сообщении.
Ожидается, что эти деньги будут переведены в Государственную ипотечную компанию.
Источник: газета «Факты.kg» №2 от 02.02.2021 / стр. 6
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