В Кыргызстане в феврале ожидается подорожание бензина
В феврале в Кыргызстане ожидается подорожание ГСМ на 2,5-3,5%. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК).
По их информации, на российском рынке нефтепродуктов наблюдается повышение оптово-отпускных цен на ГСМ. Так бензиновая группа подорожала в среднем на 91,6 долларов США за тонну, дизельное топливо на 25 долларов США за тонну.
«С учетом вышеуказанных обстоятельств, в течение февраля месяца на рынке ГСМ Кыргызстана цены могут повыситься не 2,5-3,5%. При этом компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений», - говорится в сообщение.
Также Ассоциация отмечает, что согласно рейтингу на сайте Глобалпетролпрайсиз (GlobalPetrolPrices.com) Кыргызстан находится на 11-м месте из 181 страны по стоимости бензина.
При этом, согласно данному рейтингу, Кыргызстан занимает первое место по дешевизне топлива среди импортозависимых стран. Все другие страны в первой двадцатке являются производителями и экспортерами нефти. К примеру, это Венесуэла, Саудовская Аравия, Туркменистан, Кувейт, Катар, ОАЭ, Иран, Казахстан, Нигерия и другие страны.
Средняя стоимость бензина в мире составляет 1,06 долларов США за литр, тогда как в Кыргызстане – 0,455 долларов США.
Источник: Кабар
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