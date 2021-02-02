В Кыргызстане в феврале ожидается подорожание бензина

В Кыргызстане в феврале ожидается подорожание бензина

В феврале в Кыргызстане ожидается подорожание ГСМ на 2,5-3,5%. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК).

По их информации, на российском рынке нефтепродуктов наблюдается повышение оптово-отпускных цен на ГСМ. Так бензиновая группа подорожала в среднем на 91,6 долларов США за тонну, дизельное топливо на 25 долларов США за тонну.

«С учетом вышеуказанных обстоятельств, в течение февраля месяца на рынке ГСМ Кыргызстана цены могут повыситься не 2,5-3,5%. При этом компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений», - говорится в сообщение.

Также Ассоциация отмечает, что согласно рейтингу на сайте Глобалпетролпрайсиз (GlobalPetrolPrices.com) Кыргызстан находится на 11-м месте из 181 страны по стоимости бензина.

При этом, согласно данному рейтингу, Кыргызстан занимает первое место по дешевизне топлива среди импортозависимых стран. Все другие страны в первой двадцатке являются производителями и экспортерами нефти. К примеру, это Венесуэла, Саудовская Аравия, Туркменистан, Кувейт, Катар, ОАЭ, Иран, Казахстан, Нигерия и другие страны.

Средняя стоимость бензина в мире составляет 1,06 долларов США за литр, тогда как в Кыргызстане – 0,455 долларов США.

Источник: Кабар