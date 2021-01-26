Нацбанк КР сохранил размер учетной ставки на уровне 5%

Нацбанк КР сохранил размер учетной ставки на уровне 5%

Национальный банк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки на уровне 5%. Об этом сообщает главный регулятор страны.

Отмечается, что распространение пандемии COVID-19 в мире, волатильность мировых цен на товарно-сырьевых рынках и неоднородность развития мировой экономики продолжают негативно влиять на развитие стран региона и на экономику КР, в частности.

Экономическая активность в Кыргызстане остается низкой. Значительный спад объемов производства отмечается почти во всех секторах экономики, за исключением сельского хозяйства. Выход экономики КР на положительные устойчивые темпы роста будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и скорости восстановления экономик стран-торговых партнеров.

Цены на отдельные товары на мировых продовольственных и сырьевых рынках растут. Стоимость масличных и сахара в странах-поставщиках этих товаров в Кыргызстан также демонстрирует устойчивый рост. Данный фактор вместе с сохранением повышенного спроса на отечественную мясную продукцию в соседних странах обуславливают текущий рост общего уровня цен в стране. Показатель годовой инфляции в январе 2021 года (на 15 число) составил 9,9 процента. Плановое повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию в первом квартале 2021 года станет дополнительным фактором повышательной динамики инфляции в течение всего года. В текущих экономических условиях, после некоторого ускорения, инфляция к середине года несколько стабилизируется и по итогам года сложится в пределах однозначных значений.

Источник: Кабар