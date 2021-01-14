В Кыргызстане в 2020 году цены на подсолнечное масло повысились на 52%
Наибольшее повышение цен в 2020 году наблюдалось на подсолнечное масло на 52%, раньше такого не наблюдалось. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом статистики цен и тарифов Айнура Нурбаева.
По ее словам, в стране нет производства масла. «Возможно, повышение связано с закрытием границ в этом году, из-за чего импорта не было на эту продукцию. Также курс доллара повлиял. Ранее масло повышалось максимум до 20%. Масло в основном импортируется в страну из Казахстана, России и Азербайджана», - проинформировала Нурбаева.
Также она отметила, что наибольшее повышение цен в 2020 году произошло на баранину - 34%, на говядину – 26%, рис – 18,4% и на сахар - 31%.
Кроме того, она добавила, что за данный период снижение цен отмечается на бензин марки АИ-92 — 14% и дизельное топливо — 22%.
Источник: Кабар
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