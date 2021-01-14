В Кыргызстане снова подорожал доллар

В Кыргызстане снова подорожал доллар

В Кыргызстане снова подорожал доллар. Сегодня в стране американская валюта продается 84,3 сомов.

С осени в Кыргызстане курс доллара начал расти с 79 до 84 сомов. В конце года курс доллара резко упал до 80 сомов.

Всего в 2020 году Нацбанк провел 29 интервенций. В 2021 году главный регулятор страны еще не выходил с интервенцией.