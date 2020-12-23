Ситуация в экономике не радует
За 8 месяцев падение экономики составило 8,1%. Об этом в интервью местным СМИ сообщил заместитель министра экономики Автандил Алыбаев. По его словам, за 8 месяцев текущего года доходы в строительной отрасли снизились на 15,5%, доходы в сфере услуг снизились на 10,1%, доходы промышленности упали на 5,5%. Показатели сельского хозяйства снизились на 0,9%.
Из-за снижения объемов внешней торговли по итогам 10 месяцев общий объем товарооборота снизился на 18%. Экспорт вырос на 4,7%, импорт – на 26%.
Экономические изменения в основном обусловлены пандемией и всемирным кризисом.
«Наши основные торговые партнеры – Китай, Россия, Казахстан ввели ограничения, поэтому наблюдалось снижение показателей торговли. Больше всего пострадала сфера услуг. Доля этой отрасли в экономике составляла 47%. Падение в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса достигло 44%. Есть надежда на рост со второй половины 2021 года», – сказал Алыбаев.
Источник: газета «Факты.kg» №32 от 22.12.2020 / стр. 3
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!