Ситуация в экономике не радует

Ситуация в экономике не радует

За 8 месяцев падение экономики составило 8,1%. Об этом в интервью местным СМИ сообщил заместитель министра экономики Автандил Алыбаев. По его словам, за 8 месяцев текущего года доходы в строительной отрасли снизились на 15,5%, доходы в сфере услуг снизились на 10,1%, доходы промышленности упали на 5,5%. Показатели сельского хозяйства снизились на 0,9%.

Из-за снижения объемов внешней торговли по итогам 10 месяцев общий объем товарооборота снизился на 18%. Экспорт вырос на 4,7%, импорт – на 26%.

Экономические изменения в основном обусловлены пандемией и всемирным кризисом.

«Наши основные торговые партнеры – Китай, Россия, Казахстан ввели ограничения, поэтому наблюдалось снижение показателей торговли. Больше всего пострадала сфера услуг. Доля этой отрасли в экономике составляла 47%. Падение в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса достигло 44%. Есть надежда на рост со второй половины 2021 года», – сказал Алыбаев.

Источник: газета «Факты.kg» №32 от 22.12.2020 / стр. 3