Доллар продолжает падать. По сколько его продают сейчас?

Эксперты связывают это с восстановлением платежного баланса и поступлением денежной массы в страну.
Впервые с 16 октября 2020 года американская валюта продается в обменниках и комбанках ниже 80 сомов. Правда не все кредитно-финансовые учреждения снизили стоимость валюты до такого уровня. Так, ниже 80 сомов продают доллары США пока «Кыргызкоммерцбанк» и «Оптима Банк».
Остальные комбанки, а также обменные бюро на Моссовете по-прежнему торгую инвалютой по цене от 80,1 сома до 80,8 сома за $1. Напомним, после длительного роста стоимости американской валюты, с 15 декабря она начала дешеветь к сому.
Эксперты связывают это с восстановлением платежного баланса и поступлением денежной массы в страну. При этом Денис Бердаков в недавнем интервью подчеркнул, что ослабление валюты будет недолгим и уже весной доллар вернет свои потерянные позиции. В этой связи эксперт не рекомендует тем, кто хранит деньги в американской валюте, в долгосрочной перспективе поддаваться панике и сбывать инвалюту.
Источник: reporter.kg
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