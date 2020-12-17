Курс валют: С утра доллар США подешевел на 1,1-1,6 сома, евро — на 0,8-1,8 сома

Курс валют: С утра доллар США подешевел на 1,1-1,6 сома, евро — на 0,8-1,8 сома

Курс доллара США в банках Кыргызстана по состоянию на 12:40 составляет 80,6 сома (покупка) и 81 сом (продажа).

Утром в 08:45 доллар США продавался по 81,7-82,2 сома (покупка) и 82,2-82,6 сома (продажа). Таким образом, он подешевел на 1,1-1,6 сома (покупка) и на 1,2-1,5 сома (продажа).

Евро за это время подешевел на 0,8-1,8 сома (покупка и продажа). Утром евро продавался по 99-100 сомов (покупка), по 100,5-101,5 сома (продажа).

Источник: www.tazabek.kg