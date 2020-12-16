Таможенная служба выполнила план
Очень важно в нашей стране выполнять план по сбору налогов и платежей для пополнения бюджета. Другими словами, доходная часть бюджета напрямую зависит от налоговых сборов.
С начала текущего года Таможенная служба впервые выполнила план по сборам. Об этом стало известно на заседании правительства. Отмечается, что объем налоговых сборов в ноябре вырос на 13,7% по сравнению с сентябрем. По некоторым показателям рост вообще достиг 30%.
Если из года в год план по сборам только увеличивался, то в следующем году план снизили на 4 млрд сомов. Это связано с тем, что в ближайшее время не удастся довести объем импорта до показателей 2019 года.
Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 16.12.2020 / стр. 9
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