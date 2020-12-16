Артем Новиков: Существенно снизить цены на мясо не удается. Есть механизм обхода установленных ограничений

И.о. премьера предупредил, что если ситуация с ценами на продукты будет ухудшаться, придется ввести экстренные меры

В Кыргызстане необходимо обеспечить полноценную стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке на продукты первой необходимости. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков сказал на совещании по вопросам обеспечения продовольственной безопасности.



«На протяжении месяца мы занимаемся вопросом сдерживания роста цен на продукты первой необходимости, но стабилизировать ситуацию так и не удается. Неоднократные поручения по мониторингу ценовой политики, проведение переговоров с оптовиками, организация ярмарок позволили сдержать рост цен в последние недели, но это не дает должного эффекта. Последний анализ цен показывает существенный разрыв между ценами на социально-значимые продукты питания между регионами. Понятно, что есть логистические расходы, но не настолько же большие. К примеру, курс доллара - высокий, но стабильный последние месяцы. С чем связан такой рост цен?! Необходимо принять комплекс мер по продовольственной безопасности и обеспечению стабильной ценовой ситуации», - отметил Новиков.



И.о. главы правительства подчеркнул необходимость исключения посреднических организаций при поставках продукции в Кыргызскую Республику и заключения прямых контрактов с производителями для стабилизации цен на рынке.



«Мы не сторонники государственного регулирования в экономике. Но если ситуация будет ухудшаться, надо будет рассмотреть возможность введения экстренных мер. В рыночной экономике свои правила, но мы должны обеспечить доступ населения к приобретению продуктов напрямую у производителей и импортёров по оптовым ценам. Прежде всего мы должны думать о гражданах. Также, несмотря на проводимую работу по организации запрета на незаконный вывоз товаров первой необходимости, мелкого и крупного рогатого скота, существенно снизить цены на мясо не удается. После небольшого снижения, вновь зафиксировано повышение цен на оптовом рынке. Это говорит о том, что есть механизм обхода установленных ограничений. Незаконный вывоз должен быть остановлен. Также даны соответствующие поручения Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями и Государственной налоговой службе по мониторингу уровня рентабельности на розничном рынке, в зависимости от оптовых цен на социально-значимые товары», - резюмировал и.о. премьер-министра.



Артем Новиков напомнил, что на этой неделе стартуют пилотные тематические ярмарки.



«В двух точках города Бишкек, а именно в парковочных зонах торговых сетей «Globus» на ул. Токтоналиева и «Фрунзе» на ул. Горького будут выставлены продукты первой необходимости по оптовым ценам. Будут установлены фиксированные цены. К примеру, мясо говядины будет реализовываться по 370-380 сомов, десяток яиц – не более 85 сомов, растительное масло будет стоить от 108 до 115 сомов. Для фиксирования цен важно каждому руководителю области провести переговоры с производителями для обеспечения поставок продукции по оптовым ценам. В случае положительного эффекта подобные тематические павильоны будут открыты в каждом регионе. Помимо этого, в городе Бишкек необходимо обеспечить проведение каждые выходные традиционных ярмарок сельскохозяйственной продукции. Горожане должны заранее знать, по каким ценам будут выставлять товары на этих ярмарках. Наряду с этим полномочным представителям правительства в областях поручено подготовить анализ потребления продуктов первой необходимости и совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации обеспечить прямую поставку от производителей и импортеров во все регионы республики по оптовым ценам», - заключил Новиков.



По итогам совещания и.о. премьер-министра дал ряд конкретных поручений.



В частности:



- Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации проработать вопрос заключения и реализации с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Меморандума на поставку 400 тысяч тонн пшеницы и расширить сферу распространения Меморандума на растительное масло и другие продукты для поставки напрямую с заводов-производителей;



- Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями совместно с Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и Государственной налоговой службой организовать временный пост для мониторинга за обеспечением вывоза продуктов первой необходимости;



- Государственному агентству антимонопольного регулирования и полномочным представителям правительства в областях вести ежедневный мониторинг и анализ цен на социально-значимые товары и при малейших колебаний цен информировать соответствующие государственные органы для принятия мер:



- мэрии города Бишкека включить в перечень товаров, реализуемых в муниципальных павильонах, социально-значимые товары (масло, яйца, мука, мясо, в том числе птицы) по оптовым ценам.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства

