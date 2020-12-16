Прогноз бюджета на 2021 год. Дефицит возрос на 1.4 млрд сомов
Депутаты парламента 25 ноября рассмотрели и приняли основной финансовый документ страны — законопроект «О республиканском бюджете и на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы» в первом чтении. Стало известно, что ко второму чтению документ уже вносится с увеличением дефицита бюджета.
По данным Министерства финансов, проект бюджета спрогнозирован с увеличением на 1.4 млрд сомов (с 7 млрд сомов).
Доходы республиканского бюджета спрогнозированы с увеличением на 9.9 млрд сомов (с 163 млрд сомов) за счет увеличения: налоговых доходов на 2 млрд сомов (125.1 млрд сомов), неналоговых доходов — на 3.5 млрд сомов (24.2 млрд сомов), официальных трансфертов — на 4.4 млрд сомов (13.7 млрд сомов).
Расходы спрогнозированы с увеличением на 11.3 млрд сомов (с 170.1 млрд сомов) за счет увеличения расходов по бюджетным средствам на 5.9 млрд сомов, по специальным средствам на 167.2 млн сомов и средств государственных инвестиций на 5.2 млрд сомов.
Источник: Элгезит
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