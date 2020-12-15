«Снижение курса доллара — политическая игра»

«Снижение курса доллара — политическая игра»

«Предполагаю, что это какая-то игра Нацбанка, который выкидывает непонятно зачем валютные резервы». Мнение эксперта

За последние дни курс доллара снизился по отношению к национальной валюте. Если 11 декабря доллар покупался по 84,68 сома и продавался по 84,9 сома, то по состоянию на 14 декабря стоимость иностранной валюты составила 82,96 сома, а продавался доллар по 83,38 сома. Vesti.kg обратились к эксперту Рустаму Нурматову, чтобы узнать, в чем причина удешевления инвалюты.

- Доллар искусственно занижают в преддверии выборов, - считает он. - Все прекрасно понимают, что после выборов доллар подскочит. Но я не вижу тенденции, чтобы доллар опускался. По сути, наш сом привязан к рублю. Экономическая ситуация России напрямую влияет на курс сома. В последнее время колебаний курса рубля не наблюдалось. Предполагаю, что это какая-то игра Нацбанка, который выкидывает непонятно зачем валютные резервы. Была интервенция, но для чего? Что этим достигается? Курс доллара упал на 1 сом, при этом потратили кучу долларов. Что это дало экономике, я даже представить не могу.​

По мнению экономиста, финрегулятору страны нужно больше сосредоточиться на курсе рубля, нежели доллара.

- По моему мнению, это какая-то политическая игра, это делается искусственно, - сказал он. - Лучше бы Нацбанк рассмотрел ситуацию отношения сома к рублю. Было бы больше пользы. Нам бы удалось таким образом увеличить свой экспортный потенциал. Наша сельхозпродукция была бы выгоднее для российского рынка. Из нашей республики экспорт идет в основном в Россию, не в Америку и не в Европу. На сегодня все контракты с Россией рублевые, а не долларовые.

Поясним, Национальный банк 10 декабря 2020 года провел валютную интервенцию, продав $21,15 млн. Ранее, 1 декабря, он продал $5,25 млн, 7 декабря — $10,3 млн. С начала года НБ КР совершил 30 валютных интервенций для поддержания национальной валюты. Всего, по данным финрегулятора, с начала года интервенции сделаны на $459,4 млн.

Источник: vesti.kg