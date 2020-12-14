Впервые за два месяца в КР снизился курс доллара

Впервые за два месяца в КР снизился курс доллара

В обменных пунктах и в кассах коммерческих банках Кыргызстана снизился курс доллара. Такая тенденция отмечается впервые с октября.

Сегодня покупка составляет 83,3 сома, продажа - 82,7. Еще накануне доллар стоил 84,7-84,8 сома.

Отметим, доллар начал дорожать с конца октября. С 1 ноября Национальный банк реализовал на рынке почти $121,5 млн для поддержки курса национальной валюты. Последняя интервенция была проведена 10 декабря.