В Кыргызстане по итогам 11 месяцев ВВП снизился на 8,1%
Валовой внутренний продукт в январе-ноябре 2020 года, по предварительной оценке, составил около 511 миллиардов сомов и по сравнению с январем-ноябрем 2019 года уменьшился на 8,1%. Об этом стало известно в ходе брифинга в Нацстаткоме КР.
По данным ведомства, без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» объем ВВП в январе-ноября 2020 года составил более 453 миллиардов сомов и снизился на 8,6%.
Источник: Кабар
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