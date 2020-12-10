В Кыргызстане по итогам 11 месяцев ВВП снизился на 8,1%

В Кыргызстане по итогам 11 месяцев ВВП снизился на 8,1%

Валовой внутренний продукт в январе-ноябре 2020 года, по предварительной оценке, составил около 511 миллиардов сомов и по сравнению с январем-ноябрем 2019 года уменьшился на 8,1%. Об этом стало известно в ходе брифинга в Нацстаткоме КР.

По данным ведомства, без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» объем ВВП в январе-ноября 2020 года составил более 453 миллиардов сомов и снизился на 8,6%.

Источник: Кабар